Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Моді закликав індійців бойкотувати іноземні товари після підвищення мит США

Іван Д'яконовПонеділок, 22 вересня 2025, 05:54
Моді закликав індійців бойкотувати іноземні товари після підвищення мит США
Нарендра Моді. Скриншот

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у недільному зверненні до нації закликав громадян відмовитися від іноземних брендів та підтримати вітчизняне виробництво.

Джерело: Reuters

Деталі: Промова Моді відбулася після рішення президента США Дональда Трампа встановити 50-відсотковий митний тариф на імпорт продукції з Індії. У відповідь індійський уряд активізував кампанію економічного самозабезпечення та закликав громадян купувати товари місцевого виробництва.

Реклама:

"Багато продуктів, які ми використовуємо щодня, є іноземного виробництва, ми просто не знаємо про це... ми повинні позбутися їх", – сказав Моді у зверненні.

Прихильники прем’єра вже розпочали кампанії з бойкоту популярних американських брендів, серед яких McDonald's, Pepsi та Apple, які є надзвичайно популярними в Індії.

Моді наголосив, що підтримка національного виробника не лише зменшить залежність Індії від імпорту, а й сприятиме економічному зростанню. Він також звернувся до власників крамниць із закликом зосередитися на продажу товарів індійського виробництва.

РЕКЛАМА:

Очікується, що найближчими тижнями міністр торгівлі Індії Піюш Гоял відвідає Вашингтон для проведення переговорів, спрямованих на послаблення торговельної напруженості між двома країнами.

Передісторія: 

  • Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.
  • У серпні Індія придбала 42% всього експорту російської сирої нафти.
  • Наприкінці серпня президент США Дональд Трамп запровадив 50%-ве мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалих зусиль Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків із Нью-Делі.
  • 5 вересня Трамп у своїй соцмережі Truth Social після саміту Шанхайської організації співробітництва заявив, що Росія та Індія перейшли на бік Китаю і побажав їм "квітучого" майбутнього.

Індіясанкціїнафтаекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Франція визнала державу Палестина
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
Усі новини...
Індія
Україна планує обмежити імпорт дизпального з Індії: його ретельно вивчатимуть – enkorr
Індія вимагає від Росії величезних знижок на нафту через нові ризики - ЗМІ
Трамп заявив про втрату РФ та Індії, які стали на бік "найпохмурішого" Китаю
Останні новини
02:00
Росія атакувала Чернігів безпілотниками: поцілили в об'єкт критичної інфраструктури
01:46
Експерти закликали світові уряди визначити "червоні лінії" для використання штучного інтелекту
01:27
фотоРосійські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: вирують пожежі
01:04
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
00:06
футболДембеле став володарем Золотого м’яча-2025
23:56
Поразка Погачара на чемпіонаті світу, чергове золото Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті
23:43
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
23:35
Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ
23:27
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
Усі новини...
Реклама:
Реклама: