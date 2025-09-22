Моді закликав індійців бойкотувати іноземні товари після підвищення мит США
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у недільному зверненні до нації закликав громадян відмовитися від іноземних брендів та підтримати вітчизняне виробництво.
Джерело: Reuters
Деталі: Промова Моді відбулася після рішення президента США Дональда Трампа встановити 50-відсотковий митний тариф на імпорт продукції з Індії. У відповідь індійський уряд активізував кампанію економічного самозабезпечення та закликав громадян купувати товари місцевого виробництва.
"Багато продуктів, які ми використовуємо щодня, є іноземного виробництва, ми просто не знаємо про це... ми повинні позбутися їх", – сказав Моді у зверненні.
Прихильники прем’єра вже розпочали кампанії з бойкоту популярних американських брендів, серед яких McDonald's, Pepsi та Apple, які є надзвичайно популярними в Індії.
Моді наголосив, що підтримка національного виробника не лише зменшить залежність Індії від імпорту, а й сприятиме економічному зростанню. Він також звернувся до власників крамниць із закликом зосередитися на продажу товарів індійського виробництва.
Очікується, що найближчими тижнями міністр торгівлі Індії Піюш Гоял відвідає Вашингтон для проведення переговорів, спрямованих на послаблення торговельної напруженості між двома країнами.
Передісторія:
- Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.
- У серпні Індія придбала 42% всього експорту російської сирої нафти.
- Наприкінці серпня президент США Дональд Трамп запровадив 50%-ве мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалих зусиль Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків із Нью-Делі.
- 5 вересня Трамп у своїй соцмережі Truth Social після саміту Шанхайської організації співробітництва заявив, що Росія та Індія перейшли на бік Китаю і побажав їм "квітучого" майбутнього.