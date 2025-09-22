Моди призвал индийцев бойкотировать иностранные товары после повышения пошлин США
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресном обращении к нации призвал граждан отказаться от иностранных брендов и поддержать отечественное производство.
Источник: Reuters
Детали: Речь Моди состоялась после решения президента США Дональда Трампа установить 50-процентный таможенный тариф на импорт продукции из Индии. В ответ индийское правительство активизировало кампанию экономического самообеспечения и призвало граждан покупать товары местного производства.
"Многие продукты, которые мы используем ежедневно, являются иностранного производства, мы просто не знаем об этом... мы должны избавиться от них", – сказал Моди в обращении.
Сторонники премьера уже начали кампании по бойкоту популярных американских брендов, среди которых McDonald's, Pepsi и Apple, которые чрезвычайно популярны в Индии.
Моди подчеркнул, что поддержка национального производителя не только уменьшит зависимость Индии от импорта, но и будет способствовать экономическому росту. Он также обратился к владельцам магазинов с призывом сосредоточиться на продаже товаров индийского производства.
Ожидается, что в ближайшие недели министр торговли Индии Пиюш Гоял посетит Вашингтон для проведения переговоров, направленных на ослабление торговой напряженности между двумя странами.
Предыстория:
- Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.
- В августе Индия приобрела 42% всего экспорта российской сырой нефти.
- В конце августа президент США Дональд Трамп ввел 50%-ную пошлину на индийские товары, чтобы наказать страну за покупку российской нефти, нарушив десятилетия длительных усилий Вашингтона по налаживанию более тесных связей с Нью-Дели.
- 5 сентября Трамп в своей соцсети Truth Social после саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Россия и Индия перешли на сторону Китая и пожелал им "цветущего" будущего.