Росіяни атакували Дніпропетровщину: горіли будинки, авто та підприємство
Понеділок, 22 вересня 2025, 07:56
Низка пожеж спричинили російські удари безпілотниками по Дніпропетровській області вночі 22 вересня.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Після опівночі по Покровській громаді Синельниківщини противник поцілив безпілотниками. Зайнялися літня кухня, гараж, вантажівка. Вогонь вирував на одному з підприємств. Знищено 6 машин, ще 3 пошкоджені. Потрощений приватний дім".
Деталі: За словами Лисака, минулося без постраждалих.
Напередодні загарбники атакували з артилерії та fpv-дронами Нікопольщину – дісталося райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадам. В районі побиті 2 приватні будинки та господарська споруда.
За ніч оборонці неба збили над регіоном 10 російських БпЛА.