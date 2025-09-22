Усі розділи
Росіяни атакували Дніпропетровщину: горіли будинки, авто та підприємство

Ірина БалачукПонеділок, 22 вересня 2025, 07:56
ФОТО З TELEGRAM ЛИСАКА

Низка пожеж спричинили російські удари безпілотниками по Дніпропетровській області вночі 22 вересня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Після опівночі по Покровській громаді Синельниківщини противник поцілив безпілотниками. Зайнялися літня кухня, гараж, вантажівка. Вогонь вирував на одному з підприємств. Знищено 6 машин, ще 3 пошкоджені. Потрощений приватний дім". 

Деталі: За словами Лисака, минулося без постраждалих. 

 
Напередодні загарбники атакували з артилерії та fpv-дронами Нікопольщину – дісталося райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадам. В районі побиті 2 приватні будинки та господарська споруда.

За ніч оборонці неба збили над регіоном 10 російських БпЛА.

