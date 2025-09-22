Россияне атаковали Днепропетровскую область: горели дома, автомобили и предприятие

Ряд пожаров вызвали российские удары беспилотниками по Днепропетровской области ночью 22 сентября.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "После полуночи по Покровской общине Синельниковского района противник нанес удар беспилотниками. Загорелись летняя кухня, гараж, грузовик. Огонь бушевал на одном из предприятий. Уничтожено 6 машин, еще 3 повреждены. Разрушен частный дом".

ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Детали: По словам Лысака, обошлось без пострадавших.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Накануне захватчики атаковали из артиллерии и fpv-дронами Никопольщину – досталось райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской общинам. В районе повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.

За ночь защитники неба сбили над регионом 10 российских БпЛА.