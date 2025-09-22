Усі розділи
Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки фронту 90 разів – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 вересня 2025, 08:16
фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Протягом минулої доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському напрямку, який росіяни атакували 49 разів, Лиманський і Новопавлівський напрямки ворог штурмував 41 раз.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупант тричі атакував у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
