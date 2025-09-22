Россияне атаковали Покровское и еще два направления фронта 90 раз – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдается на Покровском направлении, которое россияне атаковали 49 раз, Лиманское и Новопавловское направления враг штурмовал 41 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиабомбы, и осуществил 165 обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Одрадного.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголове, Колодязи, Торское и Новоселовка.

На Северском направлении враг предпринял три попытки продвижения в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупант трижды атаковал в сторону Ступочек и Новомаркового.

На Торецком направлении враг осуществил 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверово, Удачное, Котлыно и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сычневое, Комышуваха, Вороне, Новониколаевка и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.