Росія атакувала 141 безпілотником, зафіксовано влучання у 7 локаціях

У ніч на 22 вересня росіяни атакували 141-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "Шахеди"

Джерело: командування Повітряних сил

Деталі: За попередніми даними, станом на 8.30, протиповітряною обороною збито та подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА у 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Крім того, з 4 по 6 ранку 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак – ТОТ Запорізької обл. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.