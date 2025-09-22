Россия атаковала 141 беспилотником, зафиксировано попадание в 7 локациях
В ночь на 22 сентября россияне атаковали 141-м ударным БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них – "Шахеды"
Источник: командование Воздушных сил
Детали: По предварительным данным, по состоянию на 8.30, противовоздушной обороной сбито и подавлено 132 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 8 локациях.
Кроме того, с 4 до 6 утра 22 сентября враг нанес авиаудар по инфраструктуре города Запорожье. Зафиксированы пуски КАБ с самолетов тактической авиации противника из района города Токмак – ТОТ Запорожской обл. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.