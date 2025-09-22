Усі розділи
У Росії заявили про атаку понад сотні БпЛА: у будинку знайшли шматок російської ракети

Ірина БалачукПонеділок, 22 вересня 2025, 09:16
У Росії заявили про атаку понад сотні БпЛА: у будинку знайшли шматок російської ракети
Частина від російської ракети в російському будинку. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Російське Міноборони заявило, що засоби ППО перехопили і знищили 114 українських БпЛА: у Краснодарському краї горіла електропідстанція, у Бєлгороді безпілотник вибухнув біля будівлі міськадміністрації, а у Слов'янську-на-Кубані в квартирі знайшли розгінний блок від російської ракети.

Джерело: Міноборони РФ, Оперативний штаб Краснодарського краю РФ, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у Telegram, російський Telegram-канал Astra

Деталі: Повідомляється, що по 25 БпЛА нібито збили над Ростовською областю РФ і Краснодарським краєм, 19 – над Бєлгородською областю, 13 – над Астраханською, 7 – над Брянською, по 3 – над Ярославською і Волгоградською, по 1 – над Курською і Воронезькою областями РФ.

Крім того, 10 дронів нібито збили над тимчасово окупованим Кримом, 5 – над акваторією Азовського моря і 2 – над акваторією Чорного моря. 

За даними так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова, в результаті удару БпЛА пошкоджені кілька об'єктів на території санаторію "Форос", є загиблі та поранені, а в результаті падіння уламків збитого дрона горіла суха трава в районі Ялти.

За даними оперштабу, в Краснодарському краї в станиці Стародерев’янковській Канівського району через падіння уламків БпЛА сталося загоряння на електропідстанції.

Також там повідомили, що дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї – там нібито уламки дрона пошкодили приватні будинки і спровокували загоряння трави в промзоні.

Зазначається, що постраждалих немає, на місці працюють екстрені та оперативні служби.

За даними Astra, в житловий будинок в Слов'янську-на-Кубані потрапив розгінний блок від ракети російського комплексу "Панцир-С1". 

 
Розгінний блок від ракети російського комплексу "Панцир-С1" в російському будинку  
Фото з Telegram-каналу astra 

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді безпілотник здетонував біля будівлі міської адміністрації, в результаті чого 2 людини отримали поранення. 

 
Пошкодження у Бєлгороді 
Фото з Telegram-каналу astra 

  

Росіябезпілотники
