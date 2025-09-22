В России заявили об атаке более сотни БПЛА: в доме нашли кусок российской ракеты

Российское Минобороны заявило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 114 украинских БпЛА: в Краснодарском крае горела электроподстанция, в Белгороде беспилотник взорвался около здания горадминистрации, а в Славянске-на-Кубани в квартире нашли разгонный блок от российской ракеты.

Источник: Минобороны РФ, Оперативный штаб Краснодарского края РФ, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram, российский Telegram-канал Astra

Детали: Сообщается, что по 25 БпЛА якобы сбили над Ростовской областью РФ и Краснодарским краем, 19 – над Белгородской областью, 13 – над Астраханской, 7 – над Брянской, по 3 – над Ярославской и Волгоградской, по 1 – над Курской и Воронежской областями РФ.

Кроме того, 10 дронов якобы сбили над временно оккупированным Крымом, 5 – над акваторией Азовского моря и 2 – над акваторией Черного моря.

По данным так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова, в результате удара БпЛА повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос", есть погибшие и раненные, а в результате падения обломков сбитого дрона горела сухая трава в районе Ялты.

По данным оперштаба, в Краснодарском крае в станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БпЛА произошло возгорание на электроподстанции.

Также в там сообщили, что дроны атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае – там якобы обломки дрона повредили частные дома и спровоцировали возгорание травы в промзоне.

Отмечается, что пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.

По данным Astra, в жилой дом в Славянске-на-Кубани попал разгонный блок от ракеты российского комплекса "Панцирь-С1".

Разгонный блок от ракеты российского комплекса "Панцирь-С1" в российском доме ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде беспилотник сдетонировал возле здания городской администрации, в результате чего 2 человека получили ранения.