Держполіція Латвії відправила Україні автомобілі та мікроавтобуси

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 22 вересня 2025, 15:17
Держполіція Латвії відправила Україні автомобілі та мікроавтобуси
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ЛАТВІЇ

Державна поліція Латвії передала Україні чергову партію автомобілів і мікроавтобусів для забезпечення сектору безпеки й оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис посольства України в Латвії у Facebook

Деталі: 22 вересня посол України в Латвії Анатолій Куцевол взяв участь у відправленні чергової колони автомобілів та мікроавтобусів для потреб сектору безпеки і оборони України.

фото: Посольство України в Латвії

Зокрема Латвія відправила Україні 32 транспортні засоби. Майже половина з них – це службові автомобілі латвійської поліції, що підлягали заміні.

 
фото: Посольство України в Латвії

Разом з автотранспортом в Україну буде доставлено гуманітарний вантаж: дитячі речі, шкільне приладдя та інші необхідні речі для підтримки дітей і для потреб українських закладів освіти. Додаткову допомогу також надала Латвійська баскетбольна асоціація, передавши спортивний інвентар для українських дітей та молоді.

 
фото: Посольство України в Латвії

Передана допомога буде спрямована до найбільш постраждалих регіонів України – Донецької та Харківської областей.

Нагадаємо:

