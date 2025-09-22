Госполиция Латвии отправила Украине автомобили и микроавтобусы
Государственная полиция Латвии передала Украине очередную партию автомобилей и микроавтобусов для обеспечения сектора безопасности и обороны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства Украины в Латвии в Facebook
Детали: 22 сентября посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол принял участие в отправке очередной колонны автомобилей и микроавтобусов для нужд сектора безопасности и обороны Украины.
В частности, Латвия отправила Украине 32 транспортных средства. Почти половина из них – это служебные автомобили латвийской полиции, подлежавшие замене.
Вместе с автотранспортом в Украину будет доставлен гуманитарный груз: детские вещи, школьные принадлежности и другие необходимые вещи для поддержки детей и для нужд украинских учебных заведений. Дополнительную помощь также оказала Латвийская баскетбольная ассоциация, передав спортивный инвентарь для украинских детей и молодежи.
Переданная помощь будет направлена в наиболее пострадавшие регионы Украины – Донецкую и Харьковскую области.
Напомним:
- Латвия передала Украине новую партию бронетранспортеров Patria, а Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей.