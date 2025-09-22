Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госполиция Латвии отправила Украине автомобили и микроавтобусы

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 22 сентября 2025, 15:17
Госполиция Латвии отправила Украине автомобили и микроавтобусы
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В ЛАТВИИ

Государственная полиция Латвии передала Украине очередную партию автомобилей и микроавтобусов для обеспечения сектора безопасности и обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства Украины в Латвии в Facebook

Детали: 22 сентября посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол принял участие в отправке очередной колонны автомобилей и микроавтобусов для нужд сектора безопасности и обороны Украины.

Реклама:
 
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В ЛАТВИИ

В частности, Латвия отправила Украине 32 транспортных средства. Почти половина из них – это служебные автомобили латвийской полиции, подлежавшие замене.

 
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В ЛАТВИИ

Вместе с автотранспортом в Украину будет доставлен гуманитарный груз: детские вещи, школьные принадлежности и другие необходимые вещи для поддержки детей и для нужд украинских учебных заведений. Дополнительную помощь также оказала Латвийская баскетбольная ассоциация, передав спортивный инвентарь для украинских детей и молодежи.

РЕКЛАМА:
 
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В ЛАТВИИ

Переданная помощь будет направлена в наиболее пострадавшие регионы Украины – Донецкую и Харьковскую области.

Напомним:

Латвияпомощь Украинеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоАэропорты Дании и Норвегии приостанавливали работу из-за появления "больших дронов"
обновлено, фотоРоссийские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
В Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Франция признала государство Палестина
"ТЦК сделал предложение": Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали
Все новости...
Латвия
В Латвии нашли обломок российского дрона
Латвия передала ВСУ новые бронетранспортеры Patria
Латвия на неделю закрыла воздушное пространство вдоль границ с РФ и Беларусью
Последние новости
09:01
Встреча с Трампом и выступление в Совбезе ООН: стала известна программа Зеленского в Нью-Йорке
08:27
Латвия хочет восстановить болота для защиты границы с РФ
08:22
фото Из-за российского обстрела задерживаются 5 поездов – УЗ
08:16
На фронте 179 боев: россияне увеличили штурмы на Покровском и Новопавловском направлениях
08:12
интервьюАндрей Садовый – о "прослушке" в кабинете, странной реакции СБУ, Порошенко и Зеленского
08:11
Премьер Испании: Запад посылает неправильный сигнал увеличением расходов на оборону
08:01
Силы обороны за сутки отминусовали более тысячи оккупантов, 2 самолета и вертолет
07:53
Зеленский встретился с Келлогом: говорили о ситуации на фронте и закупке оружия у США
07:43
Эрдоган: Не верю, что война в Украине может быстро закончиться
07:29
Еврокомиссия инициирует создание международной группы доноров для восстановления Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: