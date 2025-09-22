У Генштабі пояснили, навіщо створюють Штурмові війська і чим вони відрізняються від ДШВ

У Генеральному штабі зазначають, що новостворювані Штурмові війська будуть застосовуватись для прориву оборони противника та забезпечення введення в бій основних сил, і не братимуть участь в оборонних діях.

Джерело: речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі УП

Пряма мова: "На четвертому році повномасштабної війни з російськими загарбниками характер бойових дій істотно змінився. З огляду на це прийнято рішення створити у структурі Збройних сил України Штурмові війська як окремий рід військ.

Це логічний етап розвитку Збройних сил в умовах сучасної війни, відповідь на зміну сутності бою".

Деталі: Стосовно відмінності між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами Ковальов зазначив наступне.

Штурмові війська (ШВ) — це війська швидкого реагування. Вони діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема — наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту. Головне завдання — швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Вони не мають власних ділянок та смуг оборони і не призначені для її ведення. Їхня задача вести наступальні, штурмові та рейдові дії.

Штурмові війська характеризуються високою мобільністю та автономністю і зазвичай застосовуються у складі штурмових рот або батальйонів у відриві від своїх частин в смугах інших бригад, які мають втрати позицій.

У наступі їх можуть застосовувати в складі штурмового батальйону або штурмового полку для прориву оборони чи захоплення важливої ділянки місцевості або населеного пункту.

Штурмові війська можуть застосовуватись для прориву оборони та забезпечення введення в бій основних сил.

Десантно-штурмові війська ЗСУ, на відміну від Штурмових військ, застосовуються у складі бригад або угруповань і призначені для ведення як наступальних, так і оборонних дій. У наступі вони, як правило, залучаються на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника й наступу на значну глибину протягом тривалого часу. В обороні використовуються для дій на напрямках застосування головних сил противника або для оборони важливих ділянок місцевості чи населених пунктів.

Крім того, ДШВ ЗСУ застосовуються у складі повітряних десантів, проводять глибокі рейдові та десантно-штурмові дії.

Застосування ДШВ у складі сил оборони дозволяє розширити зону ведення воєнних дій від лінії бойового зіткнення до операційної глибини противника, перенести воєнні дії на його територію, дезорганізувати систему управління військами та логістичного забезпечення, створивши таким чином сприятливі умови для переваги сил оборони у визначеній операційній зоні та досягнення успіху стратегічної операції (кампанії).

Пряма мова: "Основна відмінність Штурмових військ від інших — швидке реагування й здатність діяти першими незалежно від обстановки.

Окремі штурмові полки та батальйони у складі Збройних сил уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту.

Зараз створено управління Штурмових військ ЗСУ і начальником цього управління є Герой України, полковник Валентин Манько.

Незабаром, Штурмові війська стануть незамінним окремим компонентом Збройних сил України".

Що передувало: 20 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ.

Більше про фігуру Валентина Манька читайте в матеріалі "Української правди"