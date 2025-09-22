В Генштабе объяснили, зачем создают Штурмовые войска и чем они отличаются от ДШВ

В Генеральном штабе отмечают, что создаваемые Штурмовые войска будут применяться для прорыва обороны противника и обеспечения ввода в бой основных сил, и не будут участвовать в оборонительных действиях.

Источник: спикер Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии УП

Прямая речь: "На четвертом году полномасштабной войны с российскими захватчиками характер боевых действий существенно изменился. Учитывая это, принято решение создать в структуре Вооруженных сил Украины Штурмовые войска как отдельный род войск.

Это логический этап развития Вооруженных сил в условиях современной войны, ответ на изменение сущности боя".

Детали: Относительно разницы между Десантно-штурмовыми войсками и Штурмовыми войсками Ковалев отметил следующее.

Штурмовые войска (ШВ) – это войска быстрого реагирования. Они действуют на разных участках фронта там, где внезапно возникла угроза или проблема – например, прорыв обороны, потеря позиций или населенного пункта. Главная задача – быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. Они не имеют собственных участков и полос обороны и не предназначены для ее ведения. Их задача – вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия.

Штурмовые войска характеризуются высокой мобильностью и автономностью и обычно применяются в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей в полосах других бригад, которые имеют потери позиций.

В наступлении их могут применять в составе штурмового батальона или штурмового полка для прорыва обороны или захвата важного участка местности или населенного пункта.

Штурмовые войска могут применяться для прорыва обороны и обеспечения ввода в бой основных сил.

Десантно-штурмовые войска ВСУ, в отличие от штурмовых войск, применяются в составе бригад или группировок и предназначены для ведения как наступательных, так и оборонительных действий. В наступлении они, как правило, привлекаются на важнейших участках фронта для прорыва обороны противника и наступления на значительную глубину в течение длительного времени. В обороне используются для действий на направлениях применения главных сил противника или для обороны важных участков местности или населенных пунктов.

Кроме того, ДШВ ВСУ применяются в составе воздушных десантов, проводят глубокие рейдовые и десантно-штурмовые действия.

Применение ДШВ в составе сил обороны позволяет расширить зону ведения военных действий от линии боевого столкновения до операционной глубины противника, перенести военные действия на его территорию, дезорганизовать систему управления войсками и логистического обеспечения, создав таким образом благоприятные условия для превосходства сил обороны в определенной операционной зоне и достижения успеха стратегической операции (кампании).

Прямая речь: "Основное отличие штурмовых войск от других – быстрое реагирование и способность действовать первыми независимо от обстановки.

Отдельные штурмовые полки и батальоны в составе Вооруженных сил уже неоднократно доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на многих других ключевых участках фронта.

Сейчас создано управление Штурмовых войск ВСУ, и начальником этого управления является Герой Украины, полковник Валентин Манько.

В скором времени Штурмовые войска станут незаменимым отдельным компонентом Вооруженных сил Украины".

Что предшествовало: 20 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о создании штурмовых войск.

