У Міноборони РФ заявили про захоплення ще одного села на Дніпропетровщині. ЗСУ заперечили

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 вересня 2025, 17:35
У Міноборони РФ заявили про захоплення ще одного села на Дніпропетровщині. ЗСУ заперечили
Калинівське на мапі Deep State

Міноборони РФ заявило про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині, Сили оборони кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.

Джерело: МО РФ 22 вересня у Telegram-каналі, речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський у коментарі "Суспільному"

Деталі: За даними українських військових, на Дніпропетровщині РФ використовує тактику інфільтрації – відправляючи велику кількість малих груп, по 1-2 військових, які проникають на територію населених пунктів та знімають пропагандистські відео.

"Ці групи рухаються по "зеленці" у захисних пончо та костюмах. Завдяки маскуванню частині з них вдається інфільтруватися вглиб української оборони. Кожна інфільтрована група має чітко визначене завдання. Чимало таких груп інфільтруються у напрямках населених пунктів у глибині Сил оборони з метою запису на цій території пропагандистських відео.

Від 2 до 5 військовослужбовців проникають на околиці найближчих до лінії бойового зіткнення сіл, розгортають "трикольорову ганчірку", знімають це на відео, яке одразу розміщують пропагандистські ресурси, а міністерство оборони Російської Федерації звітує про чергову перемогу", – зазначають у ЗСУ.

Саме так, за даними ОСУВ "Дніпро", 22 вересня РФ повідомила про "звільнення" села Калинівське на Дніпропетровщині.

Бєльський наголосив, що Сили оборони швидко реагують на проникнення таких груп.

"Подібні групи дуже швидко знищуються ударами дронів, артилерії чи здійснюється зачистка штурмовими підрозділами. А ніби "звільнені" окупантами населені пункти залишаються під українським контролем", – сказав він.

Станом на 22 вересня 2025 року на Дніпропетровщині військам РФ вдалося окупувати п'ять сіл: Новогеоргіївка, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївка та Вороне. Ще в семи, попри активні дії армії РФ, Сили оборони України утримують позиції.

Дніпропетровська областьвійна
