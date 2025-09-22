Все разделы
В Минобороны РФ заявили о захвате еще одного села в Днепропетровской области. ВСУ опровергли

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 сентября 2025, 17:35
Калиновское на карте Deep State

Минобороны РФ заявило о захвате села Калиновское в Днепропетровской области, Силы обороны говорят, что эта информация не соответствует действительности.

Источник: МО РФ 22 сентября в Telegram-канале, спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в комментарии "Суспільному"

Детали: По данным украинских военных, в Днепропетровской области РФ использует тактику инфильтрации – отправляя большое количество малых групп, по 1-2 военных, которые проникают на территорию населенных пунктов и снимают пропагандистские видео.

"Эти группы движутся по "зеленке" в защитных пончо и костюмах. Благодаря маскировке части из них удается инфильтрироваться вглубь украинской обороны. Каждая инфильтрированная группа имеет четко определенную задачу. Многие такие группы инфильтрируются в направлениях населенных пунктов в глубине Сил обороны с целью записи на этой территории пропагандистских видео.

От 2 до 5 военнослужащих проникают на окраины ближайших к линии боевого столкновения сел, разворачивают "трехцветную тряпку", снимают это на видео, которое сразу размещают пропагандистские ресурсы, а министерство обороны Российской Федерации сообщает об очередной победе", – отмечают в ВСУ.

Именно так, по данным ОСУВ "Днепр", 22 сентября РФ сообщила об "освобождении" села Калиновское в Днепропетровской области.

Бельский подчеркнул, что Силы обороны быстро реагируют на проникновение таких групп.

"Подобные группы очень быстро уничтожаются ударами дронов, артиллерии или зачищаются штурмовыми подразделениями. А якобы "освобожденные" оккупантами населенные пункты остаются под украинским контролем", – сказал он.

По состоянию на 22 сентября 2025 года в Днепропетровской области войскам РФ удалось оккупировать пять сел: Новогеоргиевка, Запорожское, Январское, Малиевка и Вороное. Еще в семи, несмотря на активные действия армии РФ, Силы обороны Украины удерживают позиции.

