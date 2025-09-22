МЗС Британії: Якщо доведеться дати відсіч літакам РФ, ми це зробимо

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер сказала, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News, яке наводить слова Купер на надзвичайному засіданні Ради безпеки ООН

Деталі: Купер згадала інцидент із порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими військовими літаками, назвавши його "небезпечним і безрозсудним".

Реклама:

Звертаючись до Владіміра Путіна, вона сказала, що його необдумані дії "ризикують призвести до прямого збройного протистояння між НАТО і Росією".

"Наш Альянс є оборонним, але не тіште себе ілюзіями: ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні. Ми рішучі. Якщо нам доведеться дати відсіч літакам, які без дозволу літають у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо", – додала глава британського МЗС.

Як відомо, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

РЕКЛАМА:

МЗС Литви та Латвії також викликали представника російського посольства через цей інцидент.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна сказав, що провокації Росії наближають Європу "до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки".