МЗС Британії: Якщо доведеться дати відсіч літакам РФ, ми це зробимо

Олег Павлюк, Олександр ШумілінПонеділок, 22 вересня 2025, 18:22
МЗС Британії: Якщо доведеться дати відсіч літакам РФ, ми це зробимо
Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер сказала, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News, яке наводить слова Купер на надзвичайному засіданні Ради безпеки ООН

Деталі: Купер згадала інцидент із порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими військовими літаками, назвавши його "небезпечним і безрозсудним".

Звертаючись до Владіміра Путіна, вона сказала, що його необдумані дії "ризикують призвести до прямого збройного протистояння між НАТО і Росією".

"Наш Альянс є оборонним, але не тіште себе ілюзіями: ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні. Ми рішучі. Якщо нам доведеться дати відсіч літакам, які без дозволу літають у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо", – додала глава британського МЗС.

Як відомо, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

МЗС Литви та Латвії також викликали представника російського посольства через цей інцидент.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна сказав, що провокації Росії наближають Європу "до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки".

Велика БританіяРосія
