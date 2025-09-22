Все разделы
МИД Великобритании: Если придется дать отпор самолетам РФ, мы это сделаем

Олег Павлюк, Александр ШумилинПонедельник, 22 сентября 2025, 18:22
МИД Великобритании: Если придется дать отпор самолетам РФ, мы это сделаем
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, которое приводит слова Купер на чрезвычайном заседании Совета безопасности ООН

Детали: Купер упомянула инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолетами, назвав его "опасным и безрассудным".

Обращаясь к Владимиру Путину, она сказала, что его необдуманные действия "рискуют привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией".

"Наш Альянс является оборонительным, но не питайте иллюзий: мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны. Если нам придется дать отпор самолетам, которые без разрешения летают в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем", – добавила глава британского МИД.

Как известно, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

МИД Литвы и Латвии также вызвали представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что провокации России приближают Европу "к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы".

ВеликобританияРосcия
Великобритания
Британия одобрила строительство второй взлетной полосы в аэропорту Гатвик за $3 млрд
В аэропортах Брюсселя, Берлина и Лондона до сих пор преодолевают последствия кибератаки
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
