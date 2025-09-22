РФ атакувала Харківщину та Дніпропетровщину: загинула жінка, двоє людей поранені

Армія РФ 22 вересня обстріляли Харківську та Дніпропетровську області, внаслідок ударів загинула 65-річна жінка в Куп’янську, ще двоє людей поранені в Павлоградському районі, зафіксовано руйнування в кількох громадах.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, Дніпропетровська ОВА

Деталі: За інформацією Харківської обласної прокуратури, близько 16:00 у селі Прудянка російський FPV-дрон влучив у автомобіль. Окрім того, приблизно о 03:00 в Куп’янську внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка.

фото: Харківська обласна прокуратура

Також вдень росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області – постраждали чоловік, 69 років, і жінка, 62 роки, їм надали медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль, зайнялася суха трава.

Крім того, росіяни вдарили по Маломихайлівській громаді ракетою; по Слов’янській та Брагинівській громадах застосовували керовані авіабомби (КАБ) і безпілотники. Зафіксовано руйнування на кількох сільгосппідприємствах, на одному з об’єктів вогнем охоплено посіви соняшнику. За даними ОВА, мешканці вціліли.

фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині під обстрілами опинилися райцентр та громади Покровська, Марганецька, Мирівська й Червоногригорівська – пошкоджено інфраструктуру, кілька підприємств, три приватні будинки, господарчу споруду, гараж і авто, зачеплено лінії електропередач і газогін. Постраждалих немає.

Рятувальні служби та правоохоронці працюють на місцях влучань, документують пошкодження й надають допомогу постраждалим. Розслідування тривають.