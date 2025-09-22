РФ атаковала Харьковскую и Днепропетровскую области: погибла женщина, двое человек ранены

Армия РФ 22 сентября обстреляла Харьковскую и Днепропетровскую области, в результате ударов погибла 65-летняя женщина в Купянске, еще два человека ранены в Павлоградском районе, зафиксированы разрушения в нескольких общинах.

Источник: Харьковская областная прокуратура, Днепропетровская ОВА

Детали: По информации Харьковской областной прокуратуры, около 16:00 в селе Прудянка российский FPV-дрон попал в автомобиль. Кроме того, примерно в 03:00 в Купянске в результате обстрела погибла 65-летняя женщина.

Реклама:

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Также днем россияне нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области – пострадали мужчина, 69 лет, и женщина, 62 года, им оказали медицинскую помощь. В результате удара поврежден автомобиль, загорелась сухая трава.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Маломихайловской общине; по Славянской и Брагиновской общинам применяли управляемые авиабомбы (УАБ) и беспилотники. Зафиксировано разрушение на нескольких сельхозпредприятиях, на одном из объектов огнем охвачены посевы подсолнечника. По данным ОВА, жители уцелели.

Днепропетровская ОВА

В Никопольском районе под обстрелами оказались райцентр и общины Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская – повреждена инфраструктура, несколько предприятий, три частных дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль, задеты линии электропередач и газопровод. Пострадавших нет.

РЕКЛАМА:

Спасательные службы и правоохранители работают на местах попаданий, документируют повреждения и оказывают помощь пострадавшим. Расследования продолжаются.