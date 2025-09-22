Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ атаковала Харьковскую и Днепропетровскую области: погибла женщина, двое человек ранены

Анастасия ПроцПонедельник, 22 сентября 2025, 18:48
РФ атаковала Харьковскую и Днепропетровскую области: погибла женщина, двое человек ранены
фото: Днепропетровская ОВА

Армия РФ 22 сентября обстреляла Харьковскую и Днепропетровскую области, в результате ударов погибла 65-летняя женщина в Купянске, еще два человека ранены в Павлоградском районе, зафиксированы разрушения в нескольких общинах.

Источник: Харьковская областная прокуратура, Днепропетровская ОВА

Детали: По информации Харьковской областной прокуратуры, около 16:00 в селе Прудянка российский FPV-дрон попал в автомобиль. Кроме того, примерно в 03:00 в Купянске в результате обстрела погибла 65-летняя женщина. 

Реклама:
 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Также днем россияне нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области – пострадали мужчина, 69 лет, и женщина, 62 года, им оказали медицинскую помощь. В результате удара поврежден автомобиль, загорелась сухая трава.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Маломихайловской общине; по Славянской и Брагиновской общинам применяли управляемые авиабомбы (УАБ) и беспилотники. Зафиксировано разрушение на нескольких сельхозпредприятиях, на одном из объектов огнем охвачены посевы подсолнечника. По данным ОВА, жители уцелели.

 
Днепропетровская ОВА

В Никопольском районе под обстрелами оказались райцентр и общины Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская – повреждена инфраструктура, несколько предприятий, три частных дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль, задеты линии электропередач и газопровод. Пострадавших нет.

РЕКЛАМА:

Спасательные службы и правоохранители работают на местах попаданий, документируют повреждения и оказывают помощь пострадавшим. Расследования продолжаются.

Днепропетровская областьХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Более 2 недель боролись за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
видеоВ Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
Все новости...
Днепропетровская область
В Минобороны РФ заявили о захвате еще одного села в Днепропетровской области. ВСУ опровергли
Россияне атаковали Днепропетровскую область: горели дома, автомобили и предприятие
РФ обстреляла Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами: двое людей ранены
Последние новости
20:53
Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти
20:42
Зеленский начал встречу с Трампом
20:28
Спрятала тела в чемодане: в Новой Зеландии суд признал виновной женщину, убившую двух своих детей
20:09
В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
20:07
Удар дронами – и рекорд: экспорт нефти РФ достиг максимума за 16 месяцев
20:03
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
19:52
Мандзын выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
19:27
Местные бюджеты собрали 29,7 миллиардов гривен земельного налога
19:11
В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
19:07
"Ударил в лицо и выбил зубы": ООН опубликовала показания гражданских украинцев, находившихся в неволе в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: