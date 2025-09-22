Усі розділи
Зеленський і Рютте обговорили постачання систем ППО для України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 22 вересня 2025, 19:15
Зеленський і Рютте обговорили постачання систем ППО для України
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, у якій наголосив на необхідності "реального захисту від російських ударів" і передав партнерам актуальний перелік потреб у системах ППО та ракетах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського у Х

Деталі: За словами Зеленського, розмова з генсеком НАТО стосувалась насамперед необхідності "реального захисту від російських ударів".

"Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати", – додав він.

Також Зеленський і Рютте обговорили реалізацію програми PURL, за якою європейські союзники фінансують закупівлю американської зброї для України – "передусім щодо ППО".

Нагадаємо:

ЗеленськийППО
