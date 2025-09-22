Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский и Рютте обсудили поставки систем ПВО для Украины

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 22 сентября 2025, 19:15
Зеленский и Рютте обсудили поставки систем ПВО для Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, в котором подчеркнул необходимость "реальной защиты от российских ударов" и передал партнерам актуальный перечень потребностей в системах ПВО и ракетах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Зеленского в Х

Детали: По словам Зеленского, разговор с генсеком НАТО касался прежде всего необходимости "реальной защиты от российских ударов".

Реклама:

"Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО – в системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать", – добавил он.

Также Зеленский и Рютте обсудили реализацию программы PURL, по которой европейские союзники финансируют закупку американского оружия для Украины – "прежде всего в отношении ПВО".

Напомним:

РЕКЛАМА:

ЗеленскийПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Более 2 недель боролись за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
видеоВ Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
Все новости...
Зеленский
Выборы завтра и никогда. Как политика побеждает войну в жизни элит
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
Зеленский: Украину за неделю атаковали более 1500 ударных БПЛА
Последние новости
20:53
Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти
20:42
Зеленский начал встречу с Трампом
20:28
Спрятала тела в чемодане: в Новой Зеландии суд признал виновной женщину, убившую двух своих детей
20:09
В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
20:07
Удар дронами – и рекорд: экспорт нефти РФ достиг максимума за 16 месяцев
20:03
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
19:52
Мандзын выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
19:27
Местные бюджеты собрали 29,7 миллиардов гривен земельного налога
19:11
В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
19:07
"Ударил в лицо и выбил зубы": ООН опубликовала показания гражданских украинцев, находившихся в неволе в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: