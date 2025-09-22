Зеленский и Рютте обсудили поставки систем ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, в котором подчеркнул необходимость "реальной защиты от российских ударов" и передал партнерам актуальный перечень потребностей в системах ПВО и ракетах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Зеленского в Х

Детали: По словам Зеленского, разговор с генсеком НАТО касался прежде всего необходимости "реальной защиты от российских ударов".

Реклама:

"Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО – в системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать", – добавил он.

Также Зеленский и Рютте обсудили реализацию программы PURL, по которой европейские союзники финансируют закупку американского оружия для Украины – "прежде всего в отношении ПВО".

Напомним:

РЕКЛАМА: