Сійярто назвав проліт дронів над Польщею "неприпустимим", але закликав до діалогу з РФ

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто назвав проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі "неприпустимим", та водночас наголосив, що вирішення конфлікту вимагатиме продовження діалогу з Москвою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Сійярто "Суспільному"

Деталі: На прохання прокоментувати вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі Сійярто сказав, що в Будапешті сподіваються: "дії, які призводять до ескалації, не повторяться".

"Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни. Звичайно, разом із нашими союзниками ми засуджуємо дії, що порушують територіальну цілісність держав – це неприпустимо", – сказав він.

Угорський міністр водночас додав, що з Росією потрібно говорити, а "блокування каналів комунікації та відмова від дипломатичних рішень – це не шлях уперед".

"Якщо ви блокуєте канали комунікації та відмовляєтеся від дипломатії, ми не знайдемо рішення. Єдиний спосіб зберегти надію та знайти рішення – продовжувати говорити один з одним і слухати один одного", – сказав Сійярто.

Нагадаємо: