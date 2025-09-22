Все разделы
Сийярто назвал пролет дронов над Польшей "недопустимым", но призвал к диалогу с РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 22 сентября 2025, 20:05
Сийярто назвал пролет дронов над Польшей недопустимым, но призвал к диалогу с РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал проникновение российских дронов в воздушное пространство Польши "недопустимым", но в то же время подчеркнул, что решение конфликта потребует продолжения диалога с Москвой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Сийярто "Суспильному"

Детали: На просьбу прокомментировать вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши Сийярто сказал, что в Будапеште надеются: "действия, которые приводят к эскалации, не повторятся".

"Мы обеспокоены всеми событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этой войны. Конечно, вместе с нашими союзниками мы осуждаем действия, нарушающие территориальную целостность государств – это недопустимо", – сказал он.

Венгерский министр при этом добавил, что с Россией нужно говорить, а "блокирование каналов коммуникации и отказ от дипломатических решений – это не путь вперед".

"Если вы блокируете каналы коммуникации и отказываетесь от дипломатии, мы не найдем решения.

Единственный способ сохранить надежду и найти решение – продолжать говорить друг с другом и слушать друг друга", – сказал Сийярто.

Напомним:

  • Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее назвал неприемлемыми российские дроны над Польшей, но ожидаемыми, потому что "поляки по уши в войне".
  • Перед этим министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Орбану, который формально осудил вторжение российских БПЛА в Польшу, прекратить подыгрывать России.

ВенгрияПольша
