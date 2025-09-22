Усі розділи
Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 22 вересня 2025, 20:33
Трамп і Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку 23 вересня 
Ілюстративне фото: Getty Images

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть зустріч у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речниці на пресконференції 

Деталі: За словами Левітт, президент США візьме участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у вівторок, 23 вересня, "виступить з важливою промовою".

"Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", – додала вона.

Нагадаємо:

  • У МЗС раніше підтвердили, що президент Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку.
  • Сам Зеленський говорив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, "наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", а також щодо санкцій проти РФ.

