Трамп і Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку 23 вересня
Понеділок, 22 вересня 2025, 20:33
Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть зустріч у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речниці на пресконференції
Деталі: За словами Левітт, президент США візьме участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у вівторок, 23 вересня, "виступить з важливою промовою".
"Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", – додала вона.
Нагадаємо:
- У МЗС раніше підтвердили, що президент Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку.
- Сам Зеленський говорив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, "наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", а також щодо санкцій проти РФ.