Трамп і Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку 23 вересня 

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть зустріч у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речниці на пресконференції

Деталі: За словами Левітт, президент США візьме участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у вівторок, 23 вересня, "виступить з важливою промовою".

"Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", – додала вона.

