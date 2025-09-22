Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп и Зеленский встретятся в Нью-Йорке 23 сентября 

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 22 сентября 2025, 20:33
Трамп и Зеленский встретятся в Нью-Йорке 23 сентября 
Иллюстративное фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря на пресс-конференции 

Детали: По словам Левитт, президент США примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где во вторник, 23 сентября, "выступит с важной речью".

Реклама:

"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского Союза", – добавила она.

Напомним:

  • В МИД ранее подтвердили, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.
  • Сам Зеленский говорил, что во время встречи с Трампом хотел бы получить сигналы о том, "насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такими, как нам нужны", а также о санкциях против РФ.

ТрампЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Более 2 недель боролись за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
видеоВ Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
Все новости...
Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Командующий ДШВ Апостол прокомментировал создание Штурмовых войск
Зеленский и Рютте обсудили поставки систем ПВО для Украины
Волц: США будут защищать "каждый сантиметр" территории НАТО
Последние новости
20:53
Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти
20:42
Зеленский начал встречу с Трампом
20:28
Спрятала тела в чемодане: в Новой Зеландии суд признал виновной женщину, убившую двух своих детей
20:09
В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
20:07
Удар дронами – и рекорд: экспорт нефти РФ достиг максимума за 16 месяцев
20:03
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
19:52
Мандзын выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
19:27
Местные бюджеты собрали 29,7 миллиардов гривен земельного налога
19:11
В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
19:07
"Ударил в лицо и выбил зубы": ООН опубликовала показания гражданских украинцев, находившихся в неволе в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: