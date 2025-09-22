Трамп и Зеленский встретятся в Нью-Йорке 23 сентября 

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря на пресс-конференции

Детали: По словам Левитт, президент США примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где во вторник, 23 сентября, "выступит с важной речью".

"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского Союза", – добавила она.

