Трамп и Зеленский встретятся в Нью-Йорке 23 сентября
Понедельник, 22 сентября 2025, 20:33
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря на пресс-конференции
Детали: По словам Левитт, президент США примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где во вторник, 23 сентября, "выступит с важной речью".
"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского Союза", – добавила она.
Напомним:
- В МИД ранее подтвердили, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.
- Сам Зеленский говорил, что во время встречи с Трампом хотел бы получить сигналы о том, "насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такими, как нам нужны", а также о санкциях против РФ.