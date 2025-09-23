На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
На Сумщині російські війська завдали прицільного удару FPV-дроном по пожежному автомобілю ДСНС, який їхав на виклик у прикордонне село.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "22 вересня в другій половині дня рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району. Під час руху, ворог ймовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники".
Деталі: За даними ДСНС, рятувальників вдалося евакуювати за допомогою броньованого автомобіля. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль.
У ДСНС наголосили, що обстріл рятувальників є воєнним злочином та ще одним доказом цинізму російських військ, які не зупиняються навіть перед атаками на тих, хто рятує цивільних.