На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном

Іван Д'яконовВівторок, 23 вересня 2025, 00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
Фото: ДСНС

На Сумщині російські війська завдали прицільного удару FPV-дроном по пожежному автомобілю ДСНС, який їхав на виклик у прикордонне село.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "22 вересня в другій половині дня рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району. Під час руху, ворог ймовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники".

Деталі: За даними ДСНС, рятувальників вдалося евакуювати за допомогою броньованого автомобіля. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль.

У ДСНС наголосили, що обстріл рятувальників є воєнним злочином та ще одним доказом цинізму російських військ, які не зупиняються навіть перед атаками на тих, хто рятує цивільних.

