В Сумской области российские войска атаковали спасателей FPV-дроном

В Сумском районе российские войска нанесли прицельный удар FPV-дроном по пожарному автомобилю ГСЧС, который ехал на вызов в приграничное село.

Источник: ГСЧС

Дословно: "22 сентября во второй половине дня спасатели направлялись на вызов в один из приграничных населенных пунктов Сумского района. Во время движения враг, вероятно, используя FPV-дрон на оптоволокне, нанес прицельный удар по пожарному автомобилю, в котором находились спасатели".

Детали: По данным ГСЧС, спасателей удалось эвакуировать с помощью бронированного автомобиля. В результате атаки поврежден пожарный автомобиль.

В ГСЧС подчеркнули, что обстрел спасателей является военным преступлением и еще одним доказательством цинизма российских войск, которые не останавливаются даже перед атаками на тех, кто спасает гражданских.