Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що позбавлення палестинців права на власну державу сприятиме поширенню радикалізму у всьому світі. Він наголосив, що реалізація принципу "двох держав" є єдиним життєздатним шляхом до досягнення миру між Ізраїлем та Палестиною.

Джерело: Гутерреш у штаб-квартирі ООН під час міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання, повідомляє кореспондент "Укрінформ"

Деталі: У своїй промові Гутерреш констатував, що десятиліття дипломатичних зусиль не принесли результатів, діалог зірвано, а ситуація в регіоні погіршується з кожною годиною.

"Ізраїльсько-палестинський конфлікт залишається невирішеним... Ситуація є нестерпною", – підкреслив він.

Генсек зазначив, що єдиний вихід – це "рішення про дві держави… у межах безпечних і визнаних кордонів на основі ліній до 1967 року, з Єрусалимом як столицею обох держав".

Гутерреш вкотре засудив терористичні атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, але водночас наголосив на неприпустимості колективного покарання палестинського народу.

Він знову озвучив ключові вимоги міжнародної спільноти: "негайне і постійне припинення вогню, негайне і безумовне звільнення всіх заручників, а також негайний, повний, безпечний, безумовний та безперешкодний гуманітарний доступ".

Особливу тривогу, за словами очільника ООН, викликає ситуація на Західному березі річки Йордан, де "невпинне розширення поселень, повзуча загроза анексії, посилення насильства з боку поселенців" створюють "екзистенційну загрозу для рішення про дві держави".

Звертаючись до опонентів такого шляху врегулювання, Гутерреш поставив риторичне питання про альтернативи.

"Сценарій однієї держави, де палестинцям відмовлено у базових правах? Де вони змушені жити в умовах вічної окупації, дискримінації та підкорення? Як це можливо у XXI столітті?" – запитав він.

На його переконання, надання державності палестинцям є їхнім невід'ємним правом, а не винагородою. Відмову в цьому праві він назвав "подарунком екстремістам у всьому світі", що лише сприятиме подальшому поширенню радикалізму.

"Я закликаю вас зробити все можливе, щоб рішення про дві держави перемогло – для народів Ізраїлю, Палестини та для всього людства", – підсумував генсек ООН.

