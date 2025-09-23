Генсек ООН: Отказ Палестине в государственности станет "подарком экстремистам во всем мире"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что лишение палестинцев права на собственное государство будет способствовать распространению радикализма во всем мире. Он подчеркнул, что реализация принципа "двух государств" является единственным жизнеспособным путем к достижению мира между Израилем и Палестиной.

Источник: Гутерреш в штаб-квартире ООН во время международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса, сообщает корреспондент "Укринформ"

Детали: В своей речи Гутерреш констатировал, что десятилетия дипломатических усилий не принесли результатов, диалог сорван, а ситуация в регионе ухудшается с каждым часом.

"Израильско-палестинский конфликт остается нерешенным... Ситуация невыносима", – подчеркнул он.

Генсек отметил, что единственный выход – это "решение о двух государствах... в пределах безопасных и признанных границ на основе линий до 1967 года, с Иерусалимом как столицей обоих государств".

Гутерреш в очередной раз осудил террористические атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября, но в то же время подчеркнул недопустимость коллективного наказания палестинского народа.

Он вновь озвучил ключевые требования международного сообщества: "немедленное и постоянное прекращение огня, немедленное и безусловное освобождение всех заложников, а также немедленный, полный, безопасный, безусловный и беспрепятственный гуманитарный доступ".

Особую тревогу, по словам главы ООН, вызывает ситуация на Западном берегу реки Иордан, где "непрерывное расширение поселений, ползучая угроза аннексии, усиление насилия со стороны поселенцев" создают "экзистенциальную угрозу для решения о двух государствах".

Обращаясь к оппонентам такого пути урегулирования, Гутерреш задал риторический вопрос об альтернативах.

"Сценарий одного государства, где палестинцам отказано в базовых правах? Где они вынуждены жить в условиях вечной оккупации, дискриминации и подчинения? Как это возможно в XXI веке?" – спросил он.

По его убеждению, предоставление государственности палестинцам является их неотъемлемым правом, а не вознаграждением. Отказ в этом праве он назвал "подарком экстремистам во всем мире", что только будет способствовать дальнейшему распространению радикализма.

"Я призываю вас сделать все возможное, чтобы решение о двух государствах победило – для народов Израиля, Палестины и для всего человечества", – подытожил генсек ООН.

