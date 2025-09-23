Усі розділи
Росія атакувала Чернігів безпілотниками: поцілили в об'єкт критичної інфраструктури

Іван Д'яконовВівторок, 23 вересня 2025, 02:00
Росія атакувала Чернігів безпілотниками: поцілили в об'єкт критичної інфраструктури
ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 23 вересня російські війська атакували Чернігів ударними БпЛА. Ціллю став один з об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело: начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський

Деталі: За словами Брижинського, у межах міста було зафіксовано щонайменше два вибухи, спричинені ворожими БпЛА.

"Ворог атакує один з обʼєктів критичної інфраструктури", – написав він.

За його інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

