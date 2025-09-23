Росія атакувала Чернігів безпілотниками: поцілили в об'єкт критичної інфраструктури
Вівторок, 23 вересня 2025, 02:00
У ніч на 23 вересня російські війська атакували Чернігів ударними БпЛА. Ціллю став один з об'єктів критичної інфраструктури.
Джерело: начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський
Деталі: За словами Брижинського, у межах міста було зафіксовано щонайменше два вибухи, спричинені ворожими БпЛА.
"Ворог атакує один з обʼєктів критичної інфраструктури", – написав він.
За його інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.