Россия атаковала Чернигов беспилотниками: попали в объект критической инфраструктуры

В ночь на 23 сентября российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. Целью стал один из объектов критической инфраструктуры.

Источник: начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский

Детали: По словам Брыжинского, в пределах города было зафиксировано как минимум два взрыва, вызванных вражескими БПЛА.

"Враг атакует один из объектов критической инфраструктуры", – написал он.

По его информации, в результате атаки люди не пострадали.