Россия атаковала Чернигов беспилотниками: попали в объект критической инфраструктуры
Вторник, 23 сентября 2025, 02:00
В ночь на 23 сентября российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. Целью стал один из объектов критической инфраструктуры.
Источник: начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский
Детали: По словам Брыжинского, в пределах города было зафиксировано как минимум два взрыва, вызванных вражескими БПЛА.
"Враг атакует один из объектов критической инфраструктуры", – написал он.
По его информации, в результате атаки люди не пострадали.