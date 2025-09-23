Все разделы
Россия атаковала Чернигов беспилотниками: попали в объект критической инфраструктуры

Иван ДьяконовВторник, 23 сентября 2025, 02:00
Россия атаковала Чернигов беспилотниками: попали в объект критической инфраструктуры
иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 23 сентября российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. Целью стал один из объектов критической инфраструктуры.

Источник: начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский

Детали: По словам Брыжинского, в пределах города было зафиксировано как минимум два взрыва, вызванных вражескими БПЛА.

"Враг атакует один из объектов критической инфраструктуры", – написал он.

По его информации, в результате атаки люди не пострадали.

Черниговбеспилотникироссийско-украинская война
