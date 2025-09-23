Усі розділи
Ердоган: Не вірю, що війна в Україні може швидко закінчитись

Ірина БалачукВівторок, 23 вересня 2025, 07:43
Ердоган: Не вірю, що війна в Україні може швидко закінчитись
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото зі сторінки політика в Facebook

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не вірить, що російська війна проти України швидко закінчиться.

Джерело: Ердоган в інтерв'ю телеканалу Fox News

Деталі: Він зазначив, що і Росія, і Україна зазнають величезних втрат у війні.

Ердоган також додав, що Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані, а Європа навряд чи зможе надавати Києву економічну допомогу вічно.

"Я вірю, що вона (допомога – ред.) продовжуватиметься. І водночас Сполучені Штати – я не знаю, як довго триватиме їхня підтримка. Я не можу це оцінити", – сказав президент Туреччини.

На питання ведучого, чи не значить це, що війна може скоро завершитись, Ердоган відповів : "Я, чесно кажучи, не вірю, що це станеться (що війна між Росією та Україною скоро закінчиться – ред.). Це не дуже добра новина, і ми думаємо про це, і це тяжким тягарем лежить на наших серцях".

Він також зазначив, що Європі й НАТО варто використовувати турецький підхід у питанні Росії. Він полягає в тому, що Анкара має гарні стосунки і з правителем РФ Володимиром Путіним, і з президентом України Володимиром Зеленським.

Ердоганросійсько-українська війна
