Эрдоган: Не верю, что война в Украине может быстро закончиться

Ирина БалачукВторник, 23 сентября 2025, 07:43
Эрдоган: Не верю, что война в Украине может быстро закончиться
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото со страницы политика в Facebook

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит, что российская война против Украины быстро закончится.

Источник: Эрдоган в интервью телеканалу Fox News

Детали: Он отметил, что и Россия, и Украина несут огромные потери в войне.

Эрдоган также добавил, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане, а Европа вряд ли сможет оказывать Киеву экономическую помощь вечно.

"Я верю, что она (помощь – ред.) будет продолжаться. И в то же время Соединенные Штаты – я не знаю, как долго продлится их поддержка. Я не могу это оценить", – сказал президент Турции.

На вопрос ведущего, не означает ли это, что война может скоро закончиться, Эрдоган ответил: "Я, честно говоря, не верю, что это произойдет (что война между Россией и Украиной скоро закончится – ред.). Это не очень хорошая новость, и мы думаем об этом, и это тяжелым бременем лежит на наших сердцах".

Он также отметил, что Европе и НАТО стоит использовать турецкий подход в вопросе России. Он заключается в том, что Анкара имеет хорошие отношения и с правителем РФ Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоганроссийско-украинская война
