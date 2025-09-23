Усі розділи
Сили оборони за добу відмінусували понад тисячу окупантів, 2 літаки та гелікоптер

Ірина БалачукВівторок, 23 вересня 2025, 08:01
Сили оборони за добу відмінусували понад тисячу окупантів, 2 літаки та гелікоптер
Український воїн несе снаряд. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 010 загарбників та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки ворога, серед яких літаки і гелікоптер.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 103 580 (+1 010) осіб,
  • танків – 11 199 (+5) од,
  • артилерійських систем – 33 052 (+53) од,
  • РСЗВ – 1 495 (+2) од,
  • літаків – 424 (+2) од,
  • гелікоптерів – 345 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 486 (+485) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 486 (+123) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
