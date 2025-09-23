Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны за сутки отминусовали более тысячи оккупантов, 2 самолета и вертолет

Ирина БалачукВторник, 23 сентября 2025, 08:01
Силы обороны за сутки отминусовали более тысячи оккупантов, 2 самолета и вертолет
Украинский воин несет снаряд. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 010 захватчиков и более 600 единиц вооружения и военной техники врага, среди которых самолеты и вертолет.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составили: 

Реклама:
  • личного состава – около 1 103 580 (+1 010) человек,
  • танков – 11 199 (+5) ед.,
  • артиллерийских систем – 33 052 (+53) ед.,
  • РСЗО – 1 495 (+2) ед.,
  • самолетов – 424 (+2) ед.,
  • вертолетов – 345 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 486 (+485) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 486 (+123) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки – источники
Россияне нанесли удар "Искандерами" по учебному подразделению Сухопутных войск, есть потери
Крым "освободили" от горючего: на заправках оккупированного полуострова исчез бензин
Залужный раскритиковал Курскую операцию и оценил, почему провалилось контрнаступление 2023 года
картаDeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях
Зеленский: Мы можем провести выборы во время прекращения огня
Все новости...
Росcия
Санду: Россия может превратить Молдову в плацдарм для атаки на Одесскую область
Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
МИД Великобритании: Если придется дать отпор самолетам РФ, мы это сделаем
Последние новости
18:03
В Полтавской области мужчина сменил отчество на матроним и стал Людмиловичем
18:00
Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось: правительство смирилось с застоем в экономике
17:58
Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году
17:37
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 25 сентября
17:35
Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией
17:35
Совет ЕС одобрит торговое соглашение с Украиной в "ближайшие дни или недели"
17:24
Должны признавать ошибки и объяснять цены: Чмут рассказал, как "Вернись живым" выбирает производителей оружия
17:23
СБУ: 15 лет тюрьмы с конфискацией получил "крот" из Воздушных сил
17:15
Налоговая получила новый цифровой инструмент: какие возможности
17:13
Европейский рынок электромобилей растет, но Tesla теряет позиции
Все новости...
Реклама:
Реклама: