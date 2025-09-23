Силы обороны за сутки отминусовали более тысячи оккупантов, 2 самолета и вертолет
Вторник, 23 сентября 2025, 08:01
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 010 захватчиков и более 600 единиц вооружения и военной техники врага, среди которых самолеты и вертолет.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 103 580 (+1 010) человек,
- танков – 11 199 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 33 052 (+53) ед.,
- РСЗО – 1 495 (+2) ед.,
- самолетов – 424 (+2) ед.,
- вертолетов – 345 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 486 (+485) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 486 (+123) ед.
Данные уточняются.