На фронті 179 боїв: росіяни збільшили штурми на Покровському і Новопавлівському напрямках

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 вересня 2025, 08:16
На фронті 179 боїв: росіяни збільшили штурми на Покровському і Новопавлівському напрямках
фото: ДПСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 179 бойових зіткнень, російські загарбники збільшили кількість атак на Покровському напрямку з 49 добою раніше, до 58, а також Новопавлівському напрямку з 20 до 31.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 192 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого,  Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Майського та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман,  Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та у бік Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони у районі Полтавки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
