На фронте 179 боев: россияне увеличили штурмы на Покровском и Новопавловском направлениях

Станислав ПогориловВторник, 23 сентября 2025, 08:16
фото: ГПСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 179 боевых столкновений, российские захватчики увеличили количество атак на Покровском направлении с 49 сутками ранее, до 58, а также на Новопавловском направлении с 20 до 31.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Западного и в сторону Одрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Киндрашовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степового.

На Северском направлении наши защитники отбили семь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе Майского и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Катериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении произошло 58 боестолкновений в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Червоный Лиман, Новоекономичное, Миролюбовка, Проминь, Вольное, Мирноград, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 31 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Филия, Снежное, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое, Мирное, Березовое, Новогригоровка, Новониколаевка и в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе Полтавки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

