Через російський обстріл затримуються 5 поїздів – УЗ
Вівторок, 23 вересня 2025, 08:22
П’ять потягів рухаються з затримками через пошкодження інфраструктури у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу.
Джерело: Укрзалізниця та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram
Деталі: Йдеться про рейси:
- №54 Одеса – Дніпро,
- №254 Одеса – Кривий Ріг,
- №51 Одеса – Запоріжжя,
- №128 Львів – Запоріжжя,
- №92 Одеса – Краматорськ.
"Просимо пасажирів слідкувати за часом затримки на сайті та перепрошуємо за незручності", – зазначили в Укрзалізниці.
Доповнено: Пізніше голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що вночі окупанти атакували дронами об’єкт інфраструктури в області.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби", – зазначив ОВА.