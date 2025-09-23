Усі розділи
Через російський обстріл затримуються 5 поїздів – УЗ

Ірина БалачукВівторок, 23 вересня 2025, 08:22
Через російський обстріл затримуються 5 поїздів – УЗ
Фото ілюстративне з Telegram УЗ

П’ять потягів рухаються з затримками через пошкодження інфраструктури у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу.

Джерело: Укрзалізниця та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram

Деталі: Йдеться про рейси:

  • №54 Одеса – Дніпро,
  • №254 Одеса – Кривий Ріг,
  • №51 Одеса – Запоріжжя,
  • №128 Львів – Запоріжжя,
  • №92 Одеса – Краматорськ.

"Просимо пасажирів слідкувати за часом затримки на сайті та перепрошуємо за незручності", – зазначили в Укрзалізниці.

Доповнено: Пізніше голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що вночі окупанти атакували дронами об’єкт інфраструктури в області. 

 
Фото ДСНС

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби", – зазначив ОВА.

