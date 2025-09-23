Через російський обстріл затримуються 5 поїздів – УЗ

П’ять потягів рухаються з затримками через пошкодження інфраструктури у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу.

Джерело: Укрзалізниця та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram

Деталі: Йдеться про рейси:

№54 Одеса – Дніпро,

№254 Одеса – Кривий Ріг,

№51 Одеса – Запоріжжя,

№128 Львів – Запоріжжя,

№92 Одеса – Краматорськ.

"Просимо пасажирів слідкувати за часом затримки на сайті та перепрошуємо за незручності", – зазначили в Укрзалізниці.

Доповнено: Пізніше голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що вночі окупанти атакували дронами об’єкт інфраструктури в області.

Фото ДСНС

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби", – зазначив ОВА.