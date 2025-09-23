Все разделы
Из-за российского обстрела задерживаются 5 поездов – УЗ

Ирина БалачукВторник, 23 сентября 2025, 08:22
Из-за российского обстрела задерживаются 5 поездов – УЗ
Фото иллюстративное из Telegram УЗ

Пять поездов движутся с задержками из-за повреждения инфраструктуры в Кировоградской области в результате российского обстрела.

Источник: Укрзализныця и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Детали: Речь идет о рейсах:

  • №54 Одесса – Днепр,
  • №254 Одесса – Кривой Рог,
  • №51 Одесса – Запорожье,
  • №128 Львов – Запорожье,
  • №92 Одесса – Краматорск.

"Просим пассажиров следить за временем задержки на сайте и приносим извинения за неудобства", – отметили в Укрзализныце.

Дополнено: Позже глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что ночью оккупанты атаковали дронами объект инфраструктуры в области.

 
Фото ГСЧС

"К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар локализовали спасатели ГСЧС. На месте также работают все соответствующие службы", – отметил ОВА.

