Из-за российского обстрела задерживаются 5 поездов – УЗ

Пять поездов движутся с задержками из-за повреждения инфраструктуры в Кировоградской области в результате российского обстрела.

Источник: Укрзализныця и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Детали: Речь идет о рейсах:

Реклама:

№54 Одесса – Днепр,

№254 Одесса – Кривой Рог,

№51 Одесса – Запорожье,

№128 Львов – Запорожье,

№92 Одесса – Краматорск.

"Просим пассажиров следить за временем задержки на сайте и приносим извинения за неудобства", – отметили в Укрзализныце.

Дополнено: Позже глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что ночью оккупанты атаковали дронами объект инфраструктуры в области.

Фото ГСЧС

"К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар локализовали спасатели ГСЧС. На месте также работают все соответствующие службы", – отметил ОВА.