Из-за российского обстрела задерживаются 5 поездов – УЗ
Вторник, 23 сентября 2025, 08:22
Пять поездов движутся с задержками из-за повреждения инфраструктуры в Кировоградской области в результате российского обстрела.
Источник: Укрзализныця и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram
Детали: Речь идет о рейсах:
- №54 Одесса – Днепр,
- №254 Одесса – Кривой Рог,
- №51 Одесса – Запорожье,
- №128 Львов – Запорожье,
- №92 Одесса – Краматорск.
"Просим пассажиров следить за временем задержки на сайте и приносим извинения за неудобства", – отметили в Укрзализныце.
Дополнено: Позже глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что ночью оккупанты атаковали дронами объект инфраструктуры в области.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар локализовали спасатели ГСЧС. На месте также работают все соответствующие службы", – отметил ОВА.