Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Україну 3 ракетами та 115-ма БпЛА: було 15 влучань

Ірина БалачукВівторок, 23 вересня 2025, 09:30
Росіяни атакували Україну 3 ракетами та 115-ма БпЛА: було 15 влучань
Фото з Facebook Повітряного командування "Центр"

Від вечора 22 вересня Росія атакувала Україну 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, 103 дрони вдалося знешкодити, однак є і влучання на 6 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що близько 60 дронів були саме ударними типу "Шахед". Загарбники запускали БпЛА з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, що у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах підкреслили, що наразі на північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА.

Повітряні сили ЗСУракетний ударбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі"
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Росія атакувала 54 безпілотниками: зафіксовано влучання 21 з них
Левову частку ворожих ракет Х-101 у суботу збили винищувачі F16
Окупанти атакували понад 600 повітряними цілями, є влучання та падіння уламків у 20 локаціях
Останні новини
03:46
Росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції – президент Естонії в ООН
02:52
Зеленський про зустріч з Бербок: Обговорили пріоритети України на 80-й сесії Генасамблеї ООН
02:12
фотоРосіяни атакували Запоріжжя ФАБ, виникла пожежа
01:48
Рубіо вчергове повторив про небезмежне терпіння Трампа щодо санкцій проти Росії
01:30
більярдПоганий старт, "сотня" і перемога: українець Бойко розпочав виступи на British Open 2025
00:54
Зеленський: Без Китаю путінська Росія – ніщо
00:20
Путін боїться прямих перемовин і намагається виграти час для продовження війни – Зеленський
00:01
Новини економіки 23 вересня: На ЗАЕС стався блекаут, дрони обвалили експорт російського дизелю
23:58
тенісВизначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса
23:56
РФ здійснила 39 атак на Покровському напрямку від початку доби – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: