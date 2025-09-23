Росіяни атакували Україну 3 ракетами та 115-ма БпЛА: було 15 влучань

Від вечора 22 вересня Росія атакувала Україну 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, 103 дрони вдалося знешкодити, однак є і влучання на 6 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що близько 60 дронів були саме ударними типу "Шахед". Загарбники запускали БпЛА з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, що у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах підкреслили, що наразі на північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА.