Россияне атаковали Украину 3 ракетами и 115 БпЛА: было 15 попаданий

С вечера 22 сентября Россия атаковала Украину 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, 103 дрона удалось обезвредить, однако есть и попадания в 6 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях".

Детали: Отмечается, что около 60 дронов были именно ударными типа "Шахед". Захватчики запускали БпЛА из направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах подчеркнули, что в настоящее время на северо-востоке фиксируется новая группа вражеских беспилотников.