Поліця Данії: Дронами, через які паралізувало аеропорт, керував "досвідчений оператор"

Поліція Данії заявила, що дрони, через які закривали головний аеропорт країни, ймовірно, керувалися "досвідченим оператором". Дрони прилетіли з кількох різних напрямків, вмикаючи і вимикаючи свої вогні, а потім зникли через кілька годин.

Деталі: Повідомляється, що аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч зіштовхнулися із скасування та затримками рейсів.

"Ми дійшли висновку, що це був, як ми б сказали, досвідчений оператор", – заявив у вівторок, 23 вересня журналістам начальник данської поліції Єнс Єсперсен.

Єсперсен наголосив, що мова йде про людину, яка "має можливості, бажання і засоби, щоб продемонструвати свої вміння таким чином".

10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

Крім того, 19 вересня три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

