Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция Дании: Дронами, из-за которых был парализован аэропорт, управлял "опытный оператор"

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 23 сентября 2025, 09:47
Полиция Дании: Дронами, из-за которых был парализован аэропорт, управлял опытный оператор
фото: getty images

Полиция Дании заявила, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны, вероятно, управлялись "опытным оператором". Дроны прилетели с нескольких разных направлений, включая и выключая свои огни, а затем исчезли через несколько часов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Сообщается, что аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, из-за чего десятки тысяч столкнулись с отменой и задержками рейсов.

Реклама:

"Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор", – заявил во вторник, 23 сентября, журналистам начальник датской полиции Йенс Йесперсен.

Йесперсен подчеркнул, что речь идет о человеке, который "имеет возможности, желание и средства, чтобы продемонстрировать свои умения таким образом".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.
  • Кроме того, 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Читайте такжеИспытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов

Даниябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки – источники
Россияне нанесли удар "Искандерами" по учебному подразделению Сухопутных войск, есть потери
Крым "освободили" от горючего: на заправках оккупированного полуострова исчез бензин
Залужный раскритиковал Курскую операцию и оценил, почему провалилось контрнаступление 2023 года
картаDeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях
Зеленский: Мы можем провести выборы во время прекращения огня
Все новости...
Дания
Аэропорты Дании и Норвегии приостанавливали работу из-за появления "больших дронов"
Дания проводит крупные военные учения в Гренландии без участия США
Вступление Украины в ЕС: Дания работает над продвижением переговоров без открытия кластеров
Последние новости
18:09
На западе Германии обнаружили очередное вмешательство в работу железной дороги
18:03
В Полтавской области мужчина сменил отчество на матроним и стал Людмиловичем
18:00
Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось: правительство смирилось с застоем в экономике
17:58
Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году
17:37
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 25 сентября
17:35
Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией
17:35
Совет ЕС одобрит торговое соглашение с Украиной в "ближайшие дни или недели"
17:24
Должны признавать ошибки и объяснять цены: Чмут рассказал, как "Вернись живым" выбирает производителей оружия
17:23
СБУ: 15 лет тюрьмы с конфискацией получил "крот" из Воздушных сил
17:15
Налоговая получила новый цифровой инструмент: какие возможности
Все новости...
Реклама:
Реклама: