Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох лінійно-виробничих диспетчерських станцій та двох літаків російського агресора.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Реклама:

ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" - ЛВДС "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

За даними Генштабу, підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об’єкту.

Крім того підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ. Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

РЕКЛАМА:

Вказано, що ступінь ураження уточнюється.

Також Генштаб підтверджує влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача", на тимчасово окупованій території АР Крим підрозділами Головного управління розвідки МОУ.

Результати та ступінь ураження уточнюються, пишуть у Генштабі.

Що передувало: Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" 21 вересня 2025 року вполював два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.