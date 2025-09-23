Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму

Валентина РоманенкоВівторок, 23 вересня 2025, 13:56
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
ілюстрація Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох лінійно-виробничих диспетчерських станцій та двох літаків російського агресора.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Реклама:

ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" - ЛВДС "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

За даними Генштабу, підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об’єкту.

Крім того підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ  лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ. Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

РЕКЛАМА:

Вказано, що ступінь ураження уточнюється.

Також Генштаб підтверджує влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача", на тимчасово окупованій території АР Крим підрозділами Головного управління розвідки МОУ.

Результати та ступінь ураження уточнюються, пишуть у Генштабі.

Що передувало: Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" 21 вересня 2025 року вполював два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.

війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
Через російський обстріл затримуються 5 поїздів – УЗ
Росіяни атакували Україну 3 ракетами та 115-ма БпЛА: було 15 влучань
ЗМІ: армія РФ просунулася у Дніпропетровській та Запорізькій областях, зайняла майже 9 км² за добу
Чи буде НАТО збивати російські літаки-порушники: Рютте розставив акценти
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: