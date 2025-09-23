Все разделы
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму

Валентина РоманенкоВторник, 23 сентября 2025, 13:56
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
иллюстрация Генштаба

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух линейно-производственных диспетчерских станций и двух самолетов российского агрессора.

Источник: Генштаб в соцсетях

Детали: Сообщается, что в ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" - ЛПДС "Стальной конь". Объект имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

По данным Генштаба, подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.

Кроме того, подтверждено повторное поражение подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" в Самарской области РФ. Напомним, что это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.

Указано, что степень поражения уточняется.

Также Генштаб подтверждает попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" на временно оккупированной территории АР Крым подразделениями Главного управления разведки МОУ.

Результаты и степень поражения уточняются, пишут в Генштабе.

Что предшествовало: Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" 21 сентября 2025 года сбило два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" на территории временно оккупированного Крыма.

войнаГенштаб
