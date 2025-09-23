Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух линейно-производственных диспетчерских станций и двух самолетов российского агрессора.

Источник: Генштаб в соцсетях

Детали: Сообщается, что в ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Реклама:

ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" - ЛПДС "Стальной конь". Объект имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

По данным Генштаба, подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.

Кроме того, подтверждено повторное поражение подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" в Самарской области РФ. Напомним, что это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.

РЕКЛАМА:

Указано, что степень поражения уточняется.

Также Генштаб подтверждает попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" на временно оккупированной территории АР Крым подразделениями Главного управления разведки МОУ.

Результаты и степень поражения уточняются, пишут в Генштабе.

Что предшествовало: Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" 21 сентября 2025 года сбило два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" на территории временно оккупированного Крыма.