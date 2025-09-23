Усі розділи
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС

Альона Мазуренко Вівторок, 23 вересня 2025, 14:12
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Буркіна-Фасо, ілюстративне фото: getty images

Три африканські країни Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили, що негайно вийдуть з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Джерело: BBC News

Деталі: Три країни, очолювані військовими, випустили спільну заяву, в якій заявили, що не визнаватимуть суду в Гаазі, назвавши його "інструментом неоколоніального гноблення".

Лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігер заявили, що "МКС виявився нездатним розглядати та переслідувати доведені військові злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії".

МКС ще не відреагував на рішення трьох країн, які мають тісні зв'язки з Росією. Правитель РФ Володимир Путін перебуває під арештом МКС.

Африканські лідери заявили, що хочуть створити "власні механізми для зміцнення миру та справедливості". Військові хунти контролюють Буркіна-Фасо, Малі та Нігер після переворотів в період з 2020 по 2023 рік.

Їхні армії стикалися із звинуваченнями у злочинах проти цивільного населення.

Протягом останніх років Росія зміцнила свої зв'язки з трьома країнами.

Нагадаємо: 

  • МКС був створений у 2002 році для юридичного переслідування випадків геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та агресії. З 33 справ, порушених з моменту його створення, всі, крім однієї, стосувалися африканських країн.
  • Вихід країни з МКС офіційно набирає чинності через рік після повідомлення про це ООН.
  • У 2023 році МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у військових злочинах в Україні.
  • В рамках іншої скоординованої акції на початку цього року всі три країни одночасно вийшли з Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС). Вони відхилили вимоги ЕКОВАС щодо відновлення демократичного правління.

АфрикасудПутін
