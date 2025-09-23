Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС

Три африканські країни Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили, що негайно вийдуть з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Джерело: BBC News

Деталі: Три країни, очолювані військовими, випустили спільну заяву, в якій заявили, що не визнаватимуть суду в Гаазі, назвавши його "інструментом неоколоніального гноблення".

Лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігер заявили, що "МКС виявився нездатним розглядати та переслідувати доведені військові злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії".

МКС ще не відреагував на рішення трьох країн, які мають тісні зв'язки з Росією. Правитель РФ Володимир Путін перебуває під арештом МКС.

Африканські лідери заявили, що хочуть створити "власні механізми для зміцнення миру та справедливості". Військові хунти контролюють Буркіна-Фасо, Малі та Нігер після переворотів в період з 2020 по 2023 рік.

Їхні армії стикалися із звинуваченнями у злочинах проти цивільного населення.

Протягом останніх років Росія зміцнила свої зв'язки з трьома країнами.

