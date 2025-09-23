Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Три африканские страны Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили, что немедленно выйдут из Международного уголовного суда (МУС).
Источник: BBC News
Детали: Три страны, возглавляемые военными, выпустили совместное заявление, в котором заявили, что не будут признавать суд в Гааге, назвав его "инструментом неоколониального угнетения".
Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера заявили, что "МУС оказался неспособен рассматривать и преследовать доказанные военные преступления, преступления против человечности, преступления геноцида и преступления агрессии".
МУС еще не отреагировал на решение трех стран, которые имеют тесные связи с Россией. Правитель РФ Владимир Путин находится под арестом МУС.
Африканские лидеры заявили, что хотят создать "собственные механизмы для укрепления мира и справедливости".
Военные хунты контролируют Буркина-Фасо, Мали и Нигер после переворотов в период с 2020 по 2023 год. Их армии сталкивались с обвинениями в преступлениях против гражданского населения.
В течение последних лет Россия укрепила свои связи с тремя странами.
Напомним:
- МУС был создан в 2002 году для юридического преследования случаев геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и агрессии. Из 33 дел, возбужденных с момента его создания, все, кроме одного, касались африканских стран.
- Выход страны из МУС официально вступает в силу через год после уведомления об этом ООН.
- В 2023 году МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине.
- В рамках другой скоординированной акции в начале этого года все три страны одновременно вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Они отклонили требования ЭКОВАС о восстановлении демократического правления.