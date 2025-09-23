Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС

Алена МазуренкоВторник, 23 сентября 2025, 14:12
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Буркина-Фасо, иллюстративное фото: getty images

Три африканские страны Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили, что немедленно выйдут из Международного уголовного суда (МУС).

Источник: BBC News

Детали: Три страны, возглавляемые военными, выпустили совместное заявление, в котором заявили, что не будут признавать суд в Гааге, назвав его "инструментом неоколониального угнетения".

Реклама:

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера заявили, что "МУС оказался неспособен рассматривать и преследовать доказанные военные преступления, преступления против человечности, преступления геноцида и преступления агрессии".

МУС еще не отреагировал на решение трех стран, которые имеют тесные связи с Россией. Правитель РФ Владимир Путин находится под арестом МУС.

Африканские лидеры заявили, что хотят создать "собственные механизмы для укрепления мира и справедливости".

РЕКЛАМА:

Военные хунты контролируют Буркина-Фасо, Мали и Нигер после переворотов в период с 2020 по 2023 год. Их армии сталкивались с обвинениями в преступлениях против гражданского населения.

В течение последних лет Россия укрепила свои связи с тремя странами.

Напомним:

  • МУС был создан в 2002 году для юридического преследования случаев геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и агрессии. Из 33 дел, возбужденных с момента его создания, все, кроме одного, касались африканских стран.
  • Выход страны из МУС официально вступает в силу через год после уведомления об этом ООН.
  • В 2023 году МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине.
  • В рамках другой скоординированной акции в начале этого года все три страны одновременно вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Они отклонили требования ЭКОВАС о восстановлении демократического правления.

АфрикасудПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Путин хочет идти на другие территории и для этого не обязательно заканчивать войну в Украине
Зеленский: Будапештский меморандум "провалился", Украина строит новую архитектуру безопасности
Трамп неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может быть, даже пойти дальше"
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Все новости...
Африка
"Приехал в Россию как турист": на Волчанском направлении бойцы взяли в плен кенийца
"Хозяева оставили под обстрелами в Харьковской области": три спасенные львицы отправились в Африку
Черная перспектива для Европы: роль Африки в гибридной войне РФ
Последние новости
09:31
В Харькове враг атаковал энергообъект: в городе проблемы с электротранспортом
09:29
Зеленский призвал Трампа не откладывать санкции против России
09:25
фото, видеоВ РФ второй раз за неделю дроны атаковали нефтехим в Башкортостане
09:25
фотоНочью россияне атаковали Краматорск, Никопольский и Харьковский районы: есть раненые
09:20
СМИ: У скандальной молдавской политикине провели обыски по делу о фиктивной прописке
09:17
YouTube позволит авторам обжаловать пожизненные баны за дезинформацию
08:59
На фронте 172 столкновений с врагом, из них 64 на Покровском направлении – Генштаб
08:52
Зеленский: Путин хочет идти на другие территории и для этого не обязательно заканчивать войну в Украине
08:47
Зеленский надеется, что Трамп убедит Орбана отказаться от российского газа
08:30
текст"Все верили в иллюзию". Как образовался Добропольский выступ, и чего не хватает для его полной ликвидации
Все новости...
Реклама:
Реклама: