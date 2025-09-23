Три африканские страны Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили, что немедленно выйдут из Международного уголовного суда (МУС).

Детали: Три страны, возглавляемые военными, выпустили совместное заявление, в котором заявили, что не будут признавать суд в Гааге, назвав его "инструментом неоколониального угнетения".

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера заявили, что "МУС оказался неспособен рассматривать и преследовать доказанные военные преступления, преступления против человечности, преступления геноцида и преступления агрессии".

МУС еще не отреагировал на решение трех стран, которые имеют тесные связи с Россией. Правитель РФ Владимир Путин находится под арестом МУС.

Африканские лидеры заявили, что хотят создать "собственные механизмы для укрепления мира и справедливости".

Военные хунты контролируют Буркина-Фасо, Мали и Нигер после переворотов в период с 2020 по 2023 год. Их армии сталкивались с обвинениями в преступлениях против гражданского населения.

В течение последних лет Россия укрепила свои связи с тремя странами.

