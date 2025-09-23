Чи буде НАТО збивати російські літаки-порушники: Рютте розставив акценти

Північноатлантичний Альянс прийматиме рішення щодо застосування сили проти російських літаків чи дронів, які порушують повітряний простір НАТО, засновуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, яку вони можуть становити, у реальному часі.

Джерело: генсек НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 23 вересня, відповідаючи на питання журналістів, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури".

Деталі: Рютте додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Гринкевичем "мають загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".

"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", – наголосив генсек НАТО.

