Чи буде НАТО збивати російські літаки-порушники: Рютте розставив акценти
Північноатлантичний Альянс прийматиме рішення щодо застосування сили проти російських літаків чи дронів, які порушують повітряний простір НАТО, засновуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, яку вони можуть становити, у реальному часі.
Джерело: генсек НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 23 вересня, відповідаючи на питання журналістів, цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури".
Деталі: Рютте додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Гринкевичем "мають загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".
"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", – наголосив генсек НАТО.
Передісторія:
- Північноатлантична рада 23 вересня зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня.
- Як відомо, російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
- В ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.
- А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.
- Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.