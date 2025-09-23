Усі розділи
Чи буде НАТО збивати російські літаки-порушники: Рютте розставив акценти

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоВівторок, 23 вересня 2025, 15:28
Чи буде НАТО збивати російські літаки-порушники: Рютте розставив акценти
Рютте. фото Getty Images

Північноатлантичний Альянс прийматиме рішення щодо застосування сили проти російських літаків чи дронів, які порушують повітряний простір НАТО, засновуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, яку вони можуть становити, у реальному часі.

Джерело: генсек НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 23 вересня, відповідаючи на питання журналістів, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури".

Деталі: Рютте додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Гринкевичем "мають загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".

"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", – наголосив генсек НАТО.

Передісторія:

  • Північноатлантична рада 23 вересня зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня.
  • Як відомо, російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
  • В ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.
  • А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.
  • Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.

НАТОРосія
