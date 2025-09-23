Будет ли НАТО сбивать российские самолеты-нарушители: Рютте расставил акценты
Североатлантический альянс будет принимать решения о применении силы против российских самолетов или дронов, нарушающих воздушное пространство НАТО, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут представлять, в реальном времени.
Источник: генсек НАТО Марк Рютте в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 23 сентября, отвечая на вопросы журналистов, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Решения о применении силы против самолетов-нарушителей, в частности об их поражении, принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на имеющейся разведывательной информации об уровне угрозы со стороны самолета, включая такие вопросы, как намерения, вооружение и потенциальный риск для сил Альянса, гражданского населения или инфраструктуры".
Детали: Рютте добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе во главе с верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем "имеют общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".
"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы сегодня обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено", – подчеркнул генсек НАТО.
Предыстория:
- Североатлантический совет 23 сентября собрался по просьбе Эстонии в соответствии со статьёй 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить опасное нарушение Россией воздушного пространства страны 19 сентября.
- Как известно, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.
- В ходе заседания Совбеза ООН, созванного из-за инцидента в Эстонии, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готово ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.
- А глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО к более решительным действиям в ответ на нарушение своего воздушного пространства России, вплоть до "нейтрализации" вражеских целей.
- Перед тем чешский президент Петр Павел выражал убеждение, что НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России.