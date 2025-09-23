Будет ли НАТО сбивать российские самолеты-нарушители: Рютте расставил акценты

Североатлантический альянс будет принимать решения о применении силы против российских самолетов или дронов, нарушающих воздушное пространство НАТО, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут представлять, в реальном времени.

Источник: генсек НАТО Марк Рютте в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 23 сентября, отвечая на вопросы журналистов, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Решения о применении силы против самолетов-нарушителей, в частности об их поражении, принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на имеющейся разведывательной информации об уровне угрозы со стороны самолета, включая такие вопросы, как намерения, вооружение и потенциальный риск для сил Альянса, гражданского населения или инфраструктуры".

Детали: Рютте добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе во главе с верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем "имеют общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".

"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы сегодня обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено", – подчеркнул генсек НАТО.

Предыстория:

